Effetto bagnato sui capelli per un hair look di tendenza. Scoprite tutte le varianti e provate le vostre preferite

I capelli effetto bagnato tornano alla ribalta per la Primavera Estate 2018.

Il wet look regala alle acconciature un look sofisticato perfetto night & day da declinare all'infinito anche alternando diverse texture sulla chioma.

Un post condiviso da Lex (@alexzander_photography) in data: Gen 30, 2018 at 4:12 PST

Spesso infatti la base dei capelli ha un effetto sleek, lucido e "piatto", mentre le lunghezze risultano più voluminose e morbide.

Al contrario invece, troviamo anche capelli completamente dall'effetto bagnato e una una serie di hair look con capelli pettinati all'indietro.

Un post condiviso da Woman Magazín (@woman.magazin) in data: Gen 30, 2018 at 1:49 PST

Gli hairlook da copiare

Trovate lo stile dei capelli effetto bagnato che fa per voi con la nostra selezione dei look più belli visti in passerella.

Un post condiviso da Mayur Narangikar (@mayurnarangikar) in data: Gen 30, 2018 at 12:43 PST

Effetto bangnato totale

Scriminatura centrale ed effetto bagnato su tutta la chioma.

Doppia texture

Wet look nella parte alta della testa e brushing voluminoso in quella inferiore. I capelli, come vuole la tendenza, sono pettinati all'indietro.

Extra wet

Capelli glossati nella parte alta del capo, per uno sleek effect extra glamour.

Caschetto texturizzato

Per creare questo look basta un tocco di cera texturizzante.

Minimal look

Un'acconciatura dallo stile minimale con riga in mezzo ed effetto bagnato.

Polished look

I capelli lunghi e scuri vengono pettinati all'indietro e resi lucidi con effetto glossy grazie al gel.

Shower-like

Completamente bagnati - e lavorati con il gel - i capelli seguono uno stile libero, come appena lavati.

Extra sleek

Effetto bagnato esasperato per il taglio medio pettinato all'indietro.

Wet & Chic

Effetto bagnato si, ma voluminoso. Per ottenere questo look abbinate al gel della lacca per capelli.

Riga laterale

Scriminatura laterale per i capelli chic dall'effetto bagnato.

Capelli corti effetto bangato

Un hair look must have per la Primavera Estate 2018, con capelli wet effect dal taglio corto con micro frangia.

Sleek pony

L'effetto bagnato si abbina bene anche alla coda alta ben "tirata".

Doppio finish

Effetto bagnato a brushing morbido uniti per dare vita a un hair look edgy, da provare.

Capelli corti con gel

Il taglio corto biondo caldo ha uno styling texturizzato di carattere grazie al gel per capelli.

Bob disordinato

Effetto bagnato per i capelli a caschetto che scoprono il viso.

Capelli pettinati all'indietro

I capelli corti vengono pettinati per bene all'indietro con l'aiuto del gel.

Coda bassa & sleek effect

Un hairdo semplice e vincente, che unisce all'effetto bagnato una coda bassa. Da provare!

Wet fringe

I capelli lavorati completamente con il gel, frangia inclusa.