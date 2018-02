I capelli sfumati più di tendenza si tingono di colori delicati con effetto degradé per garantire un risultato più soft

Malva, rose gold, sabbia, taupe. Sono queste le tonalità da scegliere per provare l'hairlook più cool del momento, ottenendo un effetto degradé di capelli sfumati in tutta dolcezza.

Mettendo per un attimo in pausa i colori neon e le tinte pop, le colorazioni si fanno desaturate per un risultato delicato, quasi soffice, e il più naturale possibile.

La tecnica prevede di schiarire e poi tonalizzare ciocche molto sottili. In questo modo la schiaritura è graduale, senza stacchi di colore netti.

Naturalmente, per questo tipo di colorazione, la cura dei capelli è fondamentale. Affidatevi a un bravo parrucchiere e preventivate ritocchi frequenti.

Se volete provare i colori soft di tendenza, prendete ispirazione dalle 10 proposte che abbiamo scelto per voi.

1. Mushroom brown



È stato il colore novità di stagione, un castano cenere con schiariture degradé dal grigio al taupe.



Un post condiviso da Kimemily Pham (@kimwasabi) in data: Ott 18, 2017 at 12:30 PDT

2. Lilac



Una sfumatura lilla che diventa più desaturata man mano che ci si avvicina alle punte, un effetto ancora più soft della classica tinta pastello.



Un post condiviso da Kimemily Pham (@kimwasabi) in data: Nov 20, 2017 at 10:35 PST

3. Champagne



Una sfumatura dorata diventa soft e romantica se si aggiunge una punta di malva rosato, con effetto degradé dalle radici alle punte.



Un post condiviso da Guy Tang® (@guy_tang) in data: Ago 11, 2017 at 10:40 PDT

4. Sabbia



Tutte le tonalità del beige, del sabbia e del color perla sono un must di stagione. Da armonizzare con il colore dell'incarnato.



Un post condiviso da Guy Tang® (@guy_tang) in data: Giu 9, 2017 at 3:01 PDT

5. Pink lemonade



Più naturale del rosa pastello, il pink si riscalda e schiarisce fino a miscelarsi con l'ice blonde.



Un post condiviso da Guy Tang® (@guy_tang) in data: Giu 23, 2017 at 12:09 PDT

6. Bubble tea



Ha i colori della bevanda più trendy del momento questa colorazione dalle tonalità lattiginose e una punta di arancio desaturato.



Un post condiviso da FUCK BAD HAIR (@evalam_) in data: Dic 19, 2017 at 11:15 PST

7. Soft magenta



La tendenza vuole che le radici siano lasciate naturali, partendo con la schiaritura più in basso. I riflessi magenta sulla base castana si schiariscono fino a diventare un malva appena accennato.



Un post condiviso da FUCK BAD HAIR (@evalam_) in data: Ott 17, 2017 at 11:27 PDT

8. Peach



Schiariture graduali color pesca su una base castana naturale.



Un post condiviso da Kimemily Pham (@kimwasabi) in data: Ago 4, 2017 at 12:53 PDT

9. Dusty lavender



Date un twist ai granny hair e ai capelli silver con un color lavanda desaturato.







Un post condiviso da Kimemily Pham (@kimwasabi) in data: Apr 28, 2017 at 12:30 PDT

10. Rose gold



Una schiaritura color oro rosa a partire da una base castano scura, sfumata fino al color perla rosato.







Un post condiviso da Kimemily Pham (@kimwasabi) in data: Set 9, 2017 at 1:28 PDT