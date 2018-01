Facile e veloce, la riga laterale dona a tutte. Basta il prodotto di styling giusto

La riga laterale è di nuovo protagonista nelle acconciature. Facile da ottenere e da mantenere, si adatta a praticamente tutte le forme del viso. Si presta a molte occasioni, a differenti tipologie di capelli, hairdo e lunghezze. Grintosa con quelli super corti, sofisticata coi long bob.



Ma come mantenerla, anche solo per una serata? Scegliendo tra lacche, cere e gel a lunga tenuta che aiutano a tenere i capelli "in riga".

Perfetto per chi cerca un fissaggio a lunga durata e tenuta, questo gel dona un finish molto pulito e non lascia residui.

A base di acqua, questa novità di Gum ha una tenuta media, evita l’assorbimento dei cattivi odori sulla chioma e si elimina facilmente.

L’ingrediente principale è l’argilla rossa del Marocco che permette di opacizzare il capello e di definirlo, la sua tenuta è media ed è adatta per chi ha i capelli privi di volume.

La texture in cera permette di plasmare la chioma come si vuole; il finish è semi-matte ed è ricca di emollienti che riparano e nutrono il capello, ideale quindi per quelli secchi.

Continental Glossing Wax, R+Co



A base di acqua, non ingrassa il capello e si risciacqua facilmente. È ideale se si cerca un effetto lucido ed extra liscio.

A base di estratto di bambù, crea un look naturale, è molto versatile e dura per tutto il giorno riuscendo a disciplinare anche i capelli fuori controllo.

Liquido Stilizzante e di definizione, Milk Shake



Pensato per tutti i tipi di piega, è adatto per le chiome prive di volume perché dona corposità, ha un fissaggio leggero e una tenuta flessibile a effetto memoria.

L’effetto è super lucido e contiene anche l’infuso di bacche di Acai, un ingrediente adatto per domare i capelli crespi senza appesantirli.

Weightless Hairspray, Label.M



Si tratta della lacca più leggera in assoluto sul mercato, grazie al suo particolare erogatore che disperde il prodotto in piccolissime particelle: ideale quindi anche per i capelli più fini, non appesantisce ma è a tenuta media, perfetta per look più naturali.



Glaze, No Inhibition



Dona elasticità e definizione alla chioma, modellando sia quelle lisce che quelle ricce. All’interno estratti di guaranà che aiutano a mantenere la lucidità della chioma.



Gomma Texturizzante Media, Davines



Effetto extra mat per questa gomma che modella e ha una tenuta media.

Flexi Head, Tigi



Ultra fine, questa lacca è ideale per i capelli sottili perché garantisce una lunga tenuta senza appesantirli grazie a una texture molto leggera.



Sumogel, Bumble&Bumble



Color azzurro mare, questo gel dura tutto il giorno ed è adatto a tutti i tipi di capelli e per tutti i tipi di look, da quelli più naturali ai più curati.

Texturizing Finish Spray, Goldwell



Effetto lucido e tenuta molto flessibile per questo spray che aiuta a rimodellare la chioma.

Hair Past, SachaJuan



Questa pasta si può applicare sia sui capelli umidi che su quelli asciutti, dona consistenza e un aspetto molto lucente.

Formula molto leggera, non lascia residui sui capelli e non li incolla ma garantisce una tenuta molto forte ed è adatta a tutti i look.