Il taglio a caschetto continua a fare tendenza. Scoprite gli hair look più belli visti in passerella. Tutti da copiare

Eleganti e sempre glam, i capelli a caschetto - o bob - rappresentano uno dei tagli su cui puntare per il 2018.

Sulle passerelle più in vista abbiamo visto diverse declinazioni del taglio a caschetto, che abbraccia stili e look molto diversi tra loro, in grado di accontentare ogni donna.

Tra le proposte che abbiamo selezionato spiccano i classici caschetti pari con frangia, non mancano poi le varianti mosse e ricce, adatte a chi ama uno styling veloce e naturale.

Volete scoprire come portare i capelli a caschetto questa primavera estate? Trovate i look più belli, da copiare, qui di seguito.

CASCHETTO PARI CON FRANGIA LUNGA

Un grande classico dal look rigoroso. Il taglio a caschetto pari ha un brushing preciso per uno stile elegante.

CASCHETTO VOLUMINOSO CON RIGA IN MEZZO

I look ispirati agli anni '90 continuano a fare furore. Ecco un taglio caschetto lievemente spettinato con scriminatura centrale.

BOB RICCIO

Anche chi ha i capelli ricci può avere i capelli a caschetto, uno dei tagli medi più hot per il 2018. Questa variante include una frangia a tendina.

CASCHETTO LISCIO E BIONDO

Sobrio e sempre glam, il bob liscio e corto in variante bionda incornicia e illumina il viso.

LONGBOB MOSSO

I capelli a caschetto nella loro variante più lunga, dallo styling naturalmente mosso. In aggiunta, gli highlights biondo rame sono fantastici!

TAGLIO CASCHETTO ROSA

Mossi e dall'effetto undone, i capelli a caschetto mostrano una frangia importante per un insieme edgy.

TAGLIO BOB SFILATO

L'idea giusta per donare volume e movimento alla chioma è quella di creare un caschetto sfilato sulle lughezze.

MINI CASCHETTO MOSSO

Un look ispirato agli anni '20, con scriminatura laterale e mini-lunghezze movimentate.

CASCHETTO CON FRANGIA PIENA

La chioma portata dietro le orecchie, la frangia lunga e piena lambisce le sopracciglia.

MESSY BOB CON FRANGIA A TENDINA

Un taglio classico dallo styling poco definito, corredato da frangia aperta sul davanti.