Volete provare un colore di capelli luminoso? Provate il biondo vaniglia

Siete stufe delle solite tonalità di biondo e volete cambiare look con una tinta fresca e luminosa? Provate il biondo vaniglia, un colore dolce e delicato che illumina istantaneamente il viso e addolcisce i tratti.

Amato da top model come Elsa Hosk e Romee Strijd, è stata la tinta protagonista sulle passerelle di questa stagione.

È un biondo versatile perché è perfettamente calibrato tra toni freddi e caldi, si adatta quindi a molti sottotoni ma dona soprattutto a chi ha pelle e occhi chiari.

Sta bene sia con i capelli lisci che con quelli mossi, il finish texturizzato aiuta a mettere in risalto i riflessi vaniglia.

Vi proponiamo 10 declinazioni del biondo vaniglia, con tagli e acconciature da copiare.





1. Il look di Elsa Hosk

I capelli della top sono super luminosi e catturano l'attenzione di tutto il look. Portateli come lei, con le lunghezze leggermente mosse, il risultato è effortless ma molto chic.



2. O quello di Romee Strijd

Con la riga laterale e uno styling liscio movimentato solo da metà lunghezza. Scegliete la colorazione degradé per ottenere una tinta multi-dimensionale.



3. Con i capelli mossi

Per avere all'istante un look angelico. Da abbinare con un make up naturale tono su tono, ravvivando guance e labbra con una tonalità bonne mine.



4. E il mosso texturizzato

Mettete in evidenza le ciocche con cere e prodotti texturizzanti per rendere il colore ancora più luminoso e multi-sfaccettato. Il look un po' wild è assolutamente cool.



5. Con la riga in mezzo

Il taglio appena sotto le spalle con punte pari e scriminatura centrale, ecco il modo giusto per reinterpretare il mood Seventies per la nuova stagione.



6. Da mixare con l'ice blonde

Il biondo vaniglia riscalda leggermente il biondo platino (ma senza virare al giallo!) rendendolo subito meno boring.



7. O con il biondo grano

Viceversa, provate dei riflessi color vaniglia per schiarire e illuminare il biondo grano, medio e dorato.



8. Con le radici naturali a contrasto

Il biondo vaniglia è da provare anche se non partite da una base chiarissima, abbracciate il trend shadow roots che celebra il look naturale.



9. Per illuminare i colori chiari

A volte occhi e incarnato molto chiari possono risultare slavati. Portate la luce sul vostro viso con una tinta biondo vaniglia, il colore giusto per vivacizzare una base già chiara.



10. Su una chioma extra long

Come apprezzare al meglio i riflessi vaniglia? Con una chioma lunghissima, ovviamente, da portare con uno styling naturale e casual.