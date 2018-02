Capelli biondi: volete provare una nuova tonalità o cambiare colore? Scegliete tra le nuance più di tendenza che abbiamo selezionato per voi

Il biondo piace perché è una tonalità versatile e molto femminile che non conosce tempo, anche se ogni stagione decreta le sue tendenze e le colorazioni più cool.

Il biondo miele, il bronde e il platino restano sempre tra le nuance più gettonate: le prime due sono ideali su capelli lunghi, mentre il platino è perfetto, per esempio, per un pixie cut o su lunghezze medie. C'è, poi, la variante biondo perla che illumina l'incarnato.

Il diktat che arriva dallo street art e dalle passerelle? No a una sola tonalità, sì a un mix di nuance accostate in modo da creare un hair style personalizzato e super glam.

Volete anche voi cambiare colore o scegliere un biondo diverso per i vostri capelli? Puntate sulle colorazioni più glam del momento.

Il layage

Con questa tecnica di colorazione si schiariscono le lunghezze. Il risultato è molto armonioso. Scegliete per lo styling dei prodotti che proteggano il colore.

Biondo miele

La ricrescita in evidenza non è un problema se le schiariture sono realizzate con un leggero effetto degradè. Scegliete il biondo miele per riscaldare le chiome.

Bronde

Una tendenza che è ancora un evergreen: a dirlo sono le passerelle. L'effetto delle schariture è amplificato, se scegliete di realizzare una treccia.

Biondo platino

Anche per il biondo platino potete scegliere una leggera ombreggiatura per dare ancora più movimento all'hair look. Sì alla frangia di una tonalità leggermente più scura.

Biondo vaniglia

È un biondo caratterizzato da sfumature chiare e "golose" che ricordano il colore della vaniglia. Provate a realizzarlo creando una leggera gradazione in modo che le radici siano più chiare.

Biondo platino nordico

Privo di riflessi caldi, è il colore ideale se avete l'incarnato chiaro. Scegliete uno styling wavy, se la chioma è media o lunga. Perfetto con il pixie cut, va ritoccato ogni 15 giorni circa.

Caramel blonde

Mescola sfumature ramate e biondo scuro a pennellate castane. Se siete indecise tra un castano chiaro e un biondo, provate questa tonalità che dà il meglio sui capelli lunghi.

Biondo freddo con radici scure

Torna a grande richiesta lo "shadow roots", ovvero radici scure con lunghezze chiare. Per non negare il vostro DNA da castane.

Biondo California

Si tratta di un colore "multitono" che mescola tonalità oro, miele, grano e ghiaccio quasi a voler riprodurre l'effetto schiarente di sole e mare sui capelli.

Biondo perla con base più calda

Questa tecnica di colorazione illumina l'incarnato e può essere realizzata su una base platino oppure su una base più scura e calda.

Biondo perla con radici scure

Il biondo perlato enfatizza i capelli sottili. Volete personalizzare il colore? Scegliete qualche pennellata di biondo miele.





Biondo tiziano

È un biondo dal tono caldo e dorato che tende al rosso. Perfetto sulle pelli chiare, è ideale per chi vuole un hair look più raffinato.

Biondo scuro

La nuova tendenza? Scegliere un castano biondo e decolorare le radici.

Strawberry blonde

È una variante più decisa del rosa dorato che vira verso un rosa fragola. Ideale su chiome di lunghezza media.

Biondo miele con radici biondo cenere

La tendenza è colorare le radici di un biondo diverso rispetto alle lunghezze. Abbinate il biondo cenere al biondo miele.

Biondo perla e lilla chiaro

Vi piacciono le tonalità molto fredde e chiare? Provate a mescolare il biondo perla con alcune pennellate di lillà chiaro: l'effetto sarà super cool!

Bronde con shatush

Il bronde di base è schiarito con uno shatush a contrasto di un paio di tonalità più chiare. Molto originale!