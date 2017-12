Lasciatevi ispirare dagli hair look più belli per le Feste di Capodanno, selezionati per voi da Grazia.it

Acconciature Capodanno: eleganti, originali e sofisticate. Quest'anno la parola d'ordine è stupire regalando ai capelli styling al top per i party.

Le idee di acconciature per Capodanno spaziano da raccolti semplici arricchiti da accessori brillanti, semi raccolti impreziositi da glitter, trecce e chignon unici.

Abbiamo selezionato per voi il meglio delle acconciature per le Feste tra gli hair look visti in passerella e quelli dei Saloni più importanti, come Cotril, Wella e Jean Louis David.

Trovate l'idea giusta per i vostri capelli continuando a leggere questo articolo.

Raccolto voluminoso con accessori gioiello

Chiome vaporose raccolte con morbidezza. Il dettaglio glam? Cerchietti e fermagli gioiello.

Pierced hair

Un raccolto trendy d'ispirazione tribale con piercing per capelli.

Shimmering glitter hair

Semi raccolto effetto sleek con glitter: l'acconciatura per Capodanno più brillante.

Messy bun

Uno chignon leggermente scomposto arricchito da una sottile treccina nella parte superiore della chioma. Una proposta semplice & cool al tempo stesso.

Space buns

I doppi chignon alti d'ispirazione anni '90 si rivelano una perfetta acconciatura per Capodanno, soprattutto se abbinata a una frangia lunga e a un look girly.

Maxi volume

Giocate con onde morbide e volume estremo creando un semi raccolto statement per le Feste.

Effetto bagnato

Per un hair look inedito giocate con la texture dei capelli dividendoli in ciocche e lavorandoli con una pasta modellante extra glossy.

Semi beehive

Un'idea perfetta per capelli lunghi e medi: il semi raccolto voluminoso. Nella parte frontale, lascia libera il resto della chioma.

Capelli sciolti con riga in mezzo

Effetto zero volume, perfetto per capelli corti, capelli lunghi e capelli medi. La chioma viene divisa al centro da una riga precisa, i capelli vengono portati dietro le orecchie per un effetto minimal chic.

Bob mosso con cerchietto gioiello

Una proposta semplice ma di grande effetto. Il caschetto ha uno styling mosso a onde e viene enfatizzato da un cerchietto gioiello scintillante.

Maxi bun

Voluminoso ed esagerato, lo chignon alto è uno dei must have in fatto di acconciature per Capodanno.

Treccia edgy

Morbida e originale, la classica treccia a spiga di grano si trasforma grazie a fili metallici dall'effetto shiny.

Raccolto scultura

Capelli ricci super voluminosi proiettati verso l'alto abbinati a una treccia stretta per un effetto insolito e glam.

Treccia torchon

Sembra una comune treccia ma è composta da torchon. Un raccolto romantico dedicato alle sognatrici.

Sleek effect

Leggero effetto bagnato per i capelli pettinati all'indietro, fissati con il gel.

Raccolto con trecce

Effetto corona per il raccolto con trecce maxi che avvolge il capo. Un'idea fantastica per chi ha i capelli lunghi.

Credits Ph.: Cotril, Wella, Jean Louis David, Alfaparf, Framesi, Mondadori Photo.