Avete mai sentito parlare del blunt cut? È il taglio di capelli del momento, per rendere ancora più attuale il vostro bob

La tendenza capelli più forte di stagione? Le punte pari, soprattutto quando si parla di bob e tagli di capelli di media lunghezza.

E il blunt cut altro non è che il taglio dalle linee nette e piene, l'hairstyle scelto dalle celebrity più trendy, il più visto in passerella e per le strade delle capitali della moda.

Il taglio di capelli blunt si rifà all'idea della "sforbiciata" netta, dal feel ruvido e un po' raw, con un look geometrico più deciso che polite.



Se volete dare un twist davvero cool ai vostri capelli di lunghezza midi, vi proponiamo le ispirazioni più belle di questa stagione, assolutamente da provare.

Punte piene e corpose

Blunt bob messo in scena da Gucci, hanno un look "grezzo" e contemporaneo, quasi homemade (ma realizzato a regola d'arte).

La versione di Bella

Bella Hadid di recente ha deciso di darci un taglio, scegliendo ovviamente il taglio di capelli medio più di tendenza. Qui per Max Mara in versione con riga laterale e radici flat.



Blunt & sleek

La geometria del taglio viene messa in risalto dallo styling super liscio, con scriminatura centrale.



Dettaglio ombré

Come evidenziare le punte dritte e piene? Con una leggera schiaritura tono su tono.

Effetto volume cercasi



Il blunt cut è l'ideale per chi ha i capelli molto fini perché dona più volume e fa apparire la chioma più corposa.



Short & wavy

Estremamente chic ed effortless, è il look da scegliere per questa primavera.



Platino

Le punte pari vengono ancor più valorizzate da un colore ad alto impatto, come l'ice blonde.



Rinascimento contemporaneo

Come rendere up-to-date una chioma mossa e ramata con frangia rétro? Con le punte pari e piene caratteristiche del blunt cut.



Edgy

Il blunt cut con frangia pari abbinata, essendo un taglio così geometrico, richiede un'attenzione costante al proprio hairstyling, con ritocchi frequenti dal parrucchiere.



La nuova versione del bob

È un blunt cut dalle punte pari, da portare con uno styling liscio naturale e riga centrale.



L'hairlook delle influencer



È l'ultimo taglio di capelli scelto da Aimee Song, sempre attenta alle prossime tendenze.



E delle artiste chic



Come St. Vincent, in versione nera e con un caschetto di media lunghezza.



Credit ph.: Mondadori Photo e Getty Images