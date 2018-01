Anima vintage e funzionalità più mai che attuale per i bigodini. Scoprite tutto sui rollers e non potrete più farne a meno

I bigodini sono tra gli accessori di styling per capelli più amati.

Entrati a far parte dell'immaginario comune come uno strumento "vintage", continuano a essere usatissimi dai parrucchieri e nei backstage delle sfilate di moda più importanti, come quelli del famoso Victoria's Secret Fashion Show, dove ci capita spesso di vedere le super top in posa con maxi bigodini.

A COSA SERVONO I BIGODINI

Generalmente i bigodini creano un hair look mosso, più o meno definito a seconda della tipologia, oppure nelle varianti maxi sono utili a "tendere" le chiocche di capelli creando una messa in piega liscia sulle lunghezze e voluminosa alle radici, per un effetto boucy da passerella.

Un post condiviso da Sandra (@sandra_botta) in data: Ott 21, 2017 at 12:33 PDT

I TIPI DI BIGODINI

Naturalmente, non tutti i bigodini sono uguali. Esistono diverse tipologie, specificatamente sfudiate per fare fronte a diverse esigenze.

Nell'ambito dei bigodini "classici" esistono infatti rollers grandi per i capelli lunghi o per chi vuole uno styling liscio, piccoli per chi ha i capelli corti o vuole un look riccio.

Questi tipi di bigodini si applicano generalmente sui capelli bagnati e necessitano di un tempo di posa - meglio se sotto un casco da parrucchiere - più o meno lungo.

In casa è possibile sfruttare il calore del phon per ottenere una messa in piega salon-like.





Un post condiviso da Kristina Varaksina (@kristinavaraksina) in data: Dic 13, 2017 at 10:12 PST

Inoltre in commercio troviamo molte altre tipologie: da quelli autoriscaldanti - comodissimi - a quelli in spugna morbida, passando per quelli in silicone e quelli ultra tech con spazzole incorporate.

Non mancano poi gli stick in gommapiuma per creare i torciglioni e le soluzioni casalinghe: provate ad attorcigliare le lunghezze dei capelli in "stick di carta" creati con fogli di giornali, con qualche ora di pazienza avrete capelli perfettamente mossi!

COME USARE I BIGODINI

Ogni tipo di bigodino ha la propria applicazione. La regola generale vuole però un'applicazione sui capelli bagnati per i rollers classici, mentre è possibile creare boccoli e acconciature mosse e ricce sui capelli umidi e asciutti con i bigodini morbidi in spugna.



Bisogna semplicemente tenere presente che una messa in piega con i bigodini che parte dalla chioma bagnata durerà molto più a lungo, mentre gli styling su capelli asciutti non durano più di una giornata.





APPLICAZIONE BIGODINI

Chi vuole un'acconciatura voluminosa e completamente mossa può applicare i bigodini partendo dalle punte dei capelli fino a fissarli nella parte alta della testa.

Chi desidera invece uno styling "easy" leggermente mosso di loose curls può applicare i rollers sempre dalle punte ma fermandosi a metà lunghezza.

Un post condiviso da THE BRIDE VIBE (@thebridevibe) in data: Nov 12, 2017 at 4:00 PST

Per un risultato ottimale si consiglia di applicare i bigodini partendo dalla corona centrale della testa, dividendo la sezione in ciocche e iniziando dalla parte frontale procedendo via via verso quella posteriore.

Successivamente si lavorano i lati e poi si procede alla parte inferiore in maniera circolare.

Un post condiviso da Jad (@jadhair_lanysydney) in data: Ago 3, 2017 at 9:19 PDT

I BIGODINI ADATTI A OGNI ESIGENZA

Abbiamo selezionato per voi le più comuni tipolgie di bigodini per ogni esigenza.

Dai più classici a quelli ultra tecnologici a quelli per fare torchon, trovate i bigodini adatti ai vostri capelli e al vostro stile continuando a leggere questo articolo.

Un post condiviso da Robert Stebler (@robert_stebler) in data: Set 28, 2017 at 4:34 PDT

BIGODINI PICCOLI PER CAPELLI CORTI

I bigodini classici in dimensione piccola - ma esistono anche in versione "piccolissima" e media in infinite varianti - hanno un'anima metallica o in plastica e si fissano con delle forcine.

I bigodini piccoli servono, come già accennato, per lo styling dei capelli corti e per rendere i capelli ricci.

BIGODINI GRANDI PER CAPELLI LUNGHI

I bigodini grandi sono quelli più usati nei backstage delle sfilate di moda. Generalmente in plastica ricoperta di velcro non necessitano di essere fissati con le forcine e sono la soluzione migliore per dare volume alle radici e creare messe in pieghe lisce.

BIGODINI TWIST: TORCIGLIONI TUBOLARI

I bigodini twist - detti anche torciglioni - sono ottimi per creare boccoli morbidi e acconciature mosse dall'effetto naturale perché è offrono massimo controllo.

Tenendo il torciglione - morbido dall'anima flessibile, generalmente in fil di ferro - perpendicolare alla chioma si fa rotolare verso l'alto per poi essere ripiegato su se stesso fissando la ciocca.

BIGODINI MORBIDI A FORMA DI FRAGOLA

Divertenti e funzionali, i bigodini in spugna dalle forme kawaii sono ideali per chi vuole un look leggermente mosso e naturale.

Inoltre, essendo morbidi, questi bigodini possono essere applicati prima di andare a dormire per prolungare i tempi di posa e creare un look più definito.

BIGODINI IN PLASTICA A SPIRALE

In plastica semi rigida, i bigodini a spirale "trascinano" mediante un uncino le ciocche creando boccoli molto definiti.

Si usano sui capelli rigorosamente asciutti perché il movimento potrebbe danneggiare il fusto dei capelli bagnati.

Segreto dei capelli a boccoli anni 2000, ecco un'immagine maggiormente esplicativa di questo tipo di bigodino.

Un post condiviso da ⚫️⚪️Tickkaboo Shop⚪️⚫️ (@tickkaboo) in data: Nov 14, 2017 at 5:53 PST

BIGODINI FLESSIBILI IN SPUGNA

I bigodini flessibili in spugna si avvolgono liberamente sulle ciocche e poi si fermano all'altezza desiderata con le clip integrate.

Si tratta di una soluzione ideale per chi vuole creare movimento sulle lunghezze.

BIGODINI CINNAMOU TONDI

Molto amati in oriente, i bigodini cinnamou tondi consentono di "attorcigliare" al loro fusto in plastica morbida piccole ciocche per uno styling mosso dall'effetto naturale.

BIGODINI IN SILICONE PECO ROLL

i bigodini in silicone peco roll sono invece l'opzione giusta per chi ha i capelli corti, perché la particolare forma a ventosa riesce ad "aggrapparsi" anche alle chiome più corte.

BIGODINI IN SPUGNA CON CLIP

Il modello di bigodini in spugna con clip Scunci è stato progettato per indossare i bigodini durante la notte, nelle ore di riposo.

L'anima morbida e flessibile del bigodino è molto leggera.

BIGODINI MORBIDI CON VELCRO

I Bardou Amplify Hair Rollers sono maxi bigodini morbidi in velcro che si applicano sui capelli umidi per una messa in piega semplice ed extra voluminosa.

BIGODINI IN PLASTICA CON PINZA INTEGRATA

Takestop è un sistema di bigodini in plastica con pinza incorporata per un ancoraggio più agevole dei capelli alla testa.

BIGODINI E CLIP RISCALDANTI

Remington ProLuxe H9100 è un sistema di styling per i capelli dalla doppia funzionalità. Infatti a scaldarsi non sono solo i bigodini ma anche le clip che li tengono fermi.

L'effetto sui capelli è dunque più definito e duraturo.

BIGODINI TERMICI PROFESSIONALI

Cloud Nine The O è invece un sistema innovativo di bigodini autoriscaldanti professionali. I bigodini vengono inseriti nell'apposito case e vengono riscaldati in solo 4 secondi nella parte interna.

In questo modo è possibile prendere ogni singolo bigodino con le mani e applicarlo senza scottarsi, perché solo dopo qualche secondo comincia a riscaldarsi esteramente in maniera autonoma.

Dopo aver raggiunto una temperatura di 50 gradi i bigodini cominciano autonomamente a raffreddarsi. A bigodini freddi è possibile rimuoverli per avere un hair look super voluminoso senza fatica.

BIGODINI RISCALDANTI CLASSICI

I BaByliss Bigodini Volume & Curl Ceramic sono invece i classici bigodini autoriscaldanti in ceramica.

Corredati da forcine per fissare ogni bigodino, regalano un effetto boccolo duraturo unito a volume.

SPAZZOLA AD ARIA CON BIGODINI

Praticissimo, il kit Remington AS7055 Spazzola ad Aria Big Style include una spazzola per creare una messa in piega classica e bigodini che si scaldano mediante il getto integrato ad aria calda.

BIGODINI CON SPAZZOLA STACCABILE

Pro Blo MeMeMe è invece un particolare kit per la messa in piega che include il corpo di una spazzola e diverse spazzole tonde con anima in metallo.

Dividendo la chioma in ciocche è possibile lavorare ogni singola area con spazzola e phon in maniera classica, per poi rimuovere la parte della spazzola e lasciarla sui capelli come un vero e proprio bigodino, per poi procedere con il resto dello styling.

Credits Ph.: Getty Images