Volete provare un nuovo beard style? Scoprite quale scegliere con i nostri consigli

La barba? Un trend evergreen. Che piace agli uomini (e alle donne) perché sottolinea i tratti della personalità e perché aggiunge carattere al look.

Una barba ben curata o una rasatura fatta bene è difficile che passi inosservata. Ognuno, poi, sceglierà il taglio che più si addice alla propria conformazione del viso.

Curiosi di scoprire i beard styles più cool? Vi aiutiamo noi con la nostra selezione.

Effetto naturale

Il finish naturale è ancora un must-have. Il motivo? Questo tipo di barba è estremamente versatile e si addice un po' a tutte le forme del viso.

Barba à la Johnny Depp

I tratti distintivi di questo tipo di barba sono i baffi uniti a un pizzetto a cinturino. Ci piace per il suo stile vagamente wild.

Il ritorno del pizzetto

Mood anni Novanta per questo beard style facilissimo da gestire. Adattatelo alla forma del vostro volto per valorizzare i lineamenti. Se avete un viso tondo, optate per un pizzetto raso e sottile. Se, invece, avete un viso magro o lungo, o un mento appuntito, vi consigliamo di scegliere un pizzetto più corto e ampio.

Barba rada

Da preferire quando si ha il viso a diamante, caratterizzato da mascella e mento importanti. Una barba folta, infatti, finirebbe per ingrandire ancora di più il volto.

Pizzetto reale

Ancora un beard look molto pulito: è lo stile ideale per chi ha una pelle liscia e vuole metterla in evidenza.

Barba reale

Questo taglio è un'ottima soluzione per chi non ha una barba folta e vuole mantenere una parte del viso libera.

Short Boxed beard

Il taglio consigliato a chi ha il viso rettangolare perché ne ammorbidisce le spigolosità e mette in risalto lo sguardo.

Barba naturale #2



Amate questo stile? Create la giusta sagoma seguendo la crescita della vostra barba. Mantenerla è facile: si può lasciar crescere per circa tre settimane e poi ripetere il taglio.

Anchor beard

Il signature beard style di Robert Downey Jr. ammorbidisce i visi quadrati ed è un classico senza tempo.

Clean shaved

Infine, l'opzione per chi, al contrario, vuole "fare pulizia". La rasatura totale dall'effetto bon ton è un classico: a voi la scelta.

Il tip per uno shaving a regola d'arte? Lasciate in posa la crema da barba per almeno due minuti prima di procedere con il rasoio: questo passaggio renderà più morbidi i peli e più facile e precisa la rasatura.

Credit ph: Braun Press Office, Mondadoriphoto e Getty Images