Il balayage è una delle tecniche di colorazione più gettonate. Piace alle star e dà movimento alle chiome. Trovate l'hair style che fa per voi con la nostra selezione

Per i capelli il balayage, ovvero l'effetto "baciati dal sole", è ancora un tendenza super cool, a maggiore ragione nel periodo in cui il sole caldo è solo un ricordo. Dopo il fallayage autunnale, tecnica di colorazione che spaziava dal rosso al biondo miele fino a quello più chiaro, ecco ritornare in auge il balayage, la soluzione ideale per dare movimento e aggiungere rilievo alla chioma.

Più delicato rispetto allo shatush, schiarisce solo alcuni punti dei capelli, creando un contrasto evidente ma dal finish naturale. La schiaritura può partire da chiocche bionde ma, per chi ha i capelli più scuri, le gradazioni di rosso sono da preferire.

Volete provare a rinfrescare il look con il balayage? Ecco alcuni hair style ai quali ispirarvi.

La colorazione preferita di Jennifer Lopez

L'attrice e cantante non rinuncia mai a ravvivare il suo balayage con punte più chiare rispetto al resto delle schiariture.

Il consiglio: scegliete questa tecnica se i vostri capelli sono medi o lunghi.

Sfumature naturali

Se quello che desiderate è un finish naturale, preferite il balayage alle altre tecniche di colorazione.

Il consiglio: se volete dare maggiore luminosità, optate per schiariture intorno al viso.

Sui capelli castano chiaro

Il colore più adatto per chi ha le chiome castano chiaro è il biondo miele: sceglietelo per dare armonia all'hair look.

Il consiglio: il balayage sui capelli mossi è perfetto per dare più rilievo alle lunghezze.

Sui capelli più scuri

Se il vostro colore è scuro o ramato, come quello dell'attrice Dakota Johnson, puntate su ciocche rosse leggermente più chiare.

Il consiglio: per la scelta della tonalità giusta, affidatevi sempre al vostro colorista, evitando il fai-da-te.

Riflessi luminosi

«Il balayage può essere applicato come un velo sulle ciocche superiori - dicono gli esperti del colore di Jean Louis David - oppure verso l'interno della chioma per dare profondità. Il colorista a volte mescola anche diverse tecniche per adattarsi al colore e alla lunghezza dei capelli».

Il consiglio: optate per un taglio scalato perché amplica l'effetto naturale di questa tecnica di colorazione.

Sui capelli biondo scuri

L'effetto del balayage sui capelli biondo scuri, come quelli di Amber Heard, è "California style": si applica sull'esterno del capello e non in profondità, per ottenere radici scure e punte più chiare.

Il consiglio: provate questa tecnica se avete programmato un viaggio ai Tropici.

Mix di nuance per Gigi Hadid

Proprio perché l'obiettivo è realizzare una sfumatura naturale, il balayage è adatto in particolare a chi ha i capelli in una tonalità media o chiara, come quella di Gigi Hadid.

Il consiglio: potete optare per un mix di sfumature diverse, dal biondo miele al platino.

Sul taglio giusto

Prima di procedere col balayage è importante scegliere il taglio giusto. Guai a tagliare i capelli dopo l’applicazione - dicono gli esperti - e soprattutto effettuare il balayage sulle punte rovinate.

Il consiglio: trovate il taglio medio o lungo che fa per voi e poi personalizzate il colore.

Su un taglio medio

Il balayage può enfatizzare anche il movimento delle chiome medie soprattutto quando la lunghezza non è uniforme.

Il consiglio: optate per un look messy, preferito anche da Olivia Wilde, perché mette più in evidenza i vantaggi della colorazione.

Sui capelli biondi

Se hai già decolorato i capelli optando per un biondo miele puoi creare delle sfumature di colore lungo la lunghezze che creano ulteriore distacco con le radici più scure.

Il consiglio: l'obiettivo è sempre spezzare la monotonia e per farlo il balayage è le tecnica giusta.

