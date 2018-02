Vi sposate? Lasciatevi ispirare dalle acconciature sposa 2018: idee originali per hair look stupendi dedicati al vostro grande giorno

Eleganti, eclettiche, chic e perché no, anche divertenti, le acconciature sposa 2018 portano una ventata di freschezza e bellezza.

Quest'anno alle classiche proposte bon ton e rigorose si affiancano raccolti sposa freschi che giocano con volume, effetto texturizzato e accessori raffinati.

Non mancano gli chigon, accompagnati da code hippy-chic, capelli raccolti e semi raccolti romantici e updo a sorpresa.

Scopriteli tutti continuando a leggere questo articolo.

Raccolto romantico con trecce

Un'idea romantica e sognante con trecce ad abbracciare il capo.

Un post condiviso da bethlovesbalayage ???????? (@bethlovesbalayage) in data: Feb 4, 2018 at 8:43 PST

Coda laterale

Per un'acconciatura sposa hippy-chic provate una coda bassa laterale. Il cappello a falda larga completa il look al meglio.

Un post condiviso da BRIDES Magazine (@brides) in data: Ott 14, 2017 at 7:51 PDT

Coda con torchon

La chioma è leggermente mossa e voluminosa, dall'effetto texturizzato, raccolta in una coda morbida con torchon.

Un post condiviso da Premier Bride FL (@premierbridefl) in data: Feb 5, 2018 at 8:47 PST

Un post condiviso da Wedding Inspiration (@weddinginspiration2000) in data: Feb 4, 2018 at 11:42 PST

Raccolto vintage

Una proposta bucolica con coroincina di fiori.

Un post condiviso da BRIDES Magazine (@brides) in data: Dic 5, 2017 at 8:01 PST

Chignon alto

Un'acconciatura da sposa classica, dal sapore vintage, con chigon alto e ciocche frontali libere.

Un post condiviso da S I R L E I P E N T E A D O S (@sirleipenteados) in data: Feb 5, 2018 at 6:36 PST

Raccolto mosso

Un hairdo ultra chic, perfetto per chi ha i capelli mossi e ricci.

Un post condiviso da Julia Alesionok (@julia_alesionok) in data: Feb 5, 2018 at 12:12 PST

Raccolto voluminoso con fiori

Un'idea di acconciatura da sposa semplice e chic, arricchita da decorazioni floreali.

Un post condiviso da Hisa Wong (@cocoonmakeupandhair) in data: Feb 5, 2018 at 5:11 PST

Raccolto semplice

Un raccolto moribido con boccoli che incornicia il viso.

Un post condiviso da Southern Belle Beauty, LLC (@sb_bridal) in data: Feb 5, 2018 at 7:54 PST

Goddess look

Un hair look da sposa da dea greca: per chi ama i look regali.

Un post condiviso da Wedding Dresses (@weddingdressesofficial) in data: Gen 16, 2018 at 4:42 PST

Milkmaid braids

I capelli raccolti in trecce che cingono il capo. Una proposta di acconciatura sposa dal sapore vintage.

Un post condiviso da Zankyou International (@zankyouweddings) in data: Feb 5, 2018 at 8:43 PST

Chigon intrecciato

Uno chigon basso composto da ciocche intrecciate, enfatizzato da fermagli gioiello.

Un post condiviso da The Bobby Pin (@thebobbypinuk) in data: Feb 4, 2018 at 11:29 PST

Chignon elegante

Un altro interessante effetto texture per lo chigon basso impreziosito da fermagli con perle.

Un post condiviso da BRIDES Magazine (@brides) in data: Gen 6, 2018 at 6:59 PST

Capelli sciolti

I capelli al naturale, con scriminatura laterale. Fiori freschi seguono la forma dell'orecchio.

Un post condiviso da BRIDES Magazine (@brides) in data: Gen 27, 2018 at 6:34 PST

Treccia a sorpresa

Sembra una comune treccia ma nasconde torchon e uno stile davvero originale, per le spose che amano stupire.

Un post condiviso da Aminat (@aminat_makeup) in data: Feb 3, 2018 at 9:58 PST

Updo elegante

Chioma liscia ben pettinata e raccolta nella parte posteriore, ornato da un nastro decorato.

Un post condiviso da Updo & Wedding Hairstyles (@formal_hairdos) in data: Feb 3, 2018 at 2:28 PST

Semi raccolto sposa messy-chic

Capelli mossi raccolti con morbidezza, un semi raccolto casual ma sempre chic.

Un post condiviso da Por Marcela de Moura (@meu_casamento_diy) in data: Feb 2, 2018 at 12:15 PST

Chignon principesco

I capelli vengono raccolti in uno chignon alto e importante, cinto da un nastro gioiello, per un effetto princess-like.

Un post condiviso da ????Brides BR Noivas By Paula ???? (@bridesbrnoivas) in data: Feb 2, 2018 at 11:22 PST

Raccolto morbido

I capelli sono mossi, morbidamente intrecciati e arricchiti da un fermaglio gioiello.

Un post condiviso da Wedding Inspiration (@weddinginspiration2000) in data: Feb 4, 2018 at 11:36 PST

Semiraccolto chic

Una proposta classica e sempre chic con capelli semi raccolti con torchon e fermaglio brillante.

Un post condiviso da ????Brides BR Noivas By Paula ???? (@bridesbrnoivas) in data: Dic 22, 2017 at 2:57 PST

Capelli sciolti

Chioma lunga e sciolta con scriminatura centrale. Un'acconciatura da sposa glam, con un cerchietto speciale.

Un post condiviso da ????Brides BR Noivas By Paula ???? (@bridesbrnoivas) in data: Set 13, 2017 at 8:21 PDT

Credits Ph.: Getty Images & Mondadori Photo