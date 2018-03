Trovate la giusta ispirazione per le vostre acconciature con le proposte viste in passerella

Le acconciature Primavera Estate 2018 sono un trionfo di intrecci e volumi interessanti con proposte facili da riprodurre e idee fuori dagli schemi.

I capelli racccolti del momento vengono infatti declinati in varianti eleganti con chignon, trecce, code e torchon, senza dimenticare i look con capelli semi raccolti, meglio se arricchiti da accessori.

Trovate l'idea che fa per voi sfogliando le gallery.

Acconciature capelli raccolti

Tra ciuffi morbidi e raccolti edgy con hair perincig, i capelli raccolti del momento seguono uno stile semplice e sofisticato, adatto a look giornalieri come da sera, per le occasioni più speciali.

Capelli raccolti Primavera Estate 2018 Raccolto morbido con torchon.

Capelli raccolti con mini chignon basso e scriminatura centrale.

Raccolto messy-chic con ciuffi ribelli.



Raccolto mobido per capelli ricci e mossi.

Raccolto voluminoso su chioma mossa.

Capelli raccolti con morbidezza e ciuffi frontali.



Raccolto edgy con hair piercing.

Acconciature con semi raccolto

Giochi di volume a contrasto per le proposte che lasciano la chioma libera con dettagli glam.

Dai capelli semplicemente lavorati con una pasta modellante agli hairlook arricchiti da fasce e cerchietti, i semi raccolti 2018 sono tutti da scoprire.

Capelli semi raccolti Primavera Estate 2018 Capelli ricci le cui ciocche frontali vengono fissate dietro la testa per un hairl look dal sapore rinascimentale.

La chioma viene lasciata sciolta, mentre una porzione viene arrotolata su se stessa dando vita a un semi raccolto glam.

Acconciatura con capelli semi raccolti sul retro, enfatizzata da una coroncina gioiello a tema marino.



Capelli sciolti tirati indietro da una morbida fascia.

I capelli sono sciolti, ma vengono lavorati con una pasta per creare uno stying definito.

Capelli ricci portati tutti da una parte.



Semi raccolto scultura effetto bagnato.

Chioma turchina sciolta con treccia al centro del capo.

Acconciature con chignon

Un grande classico, sempre chic e sempre perfetto night & day, lo chignon quest'anno viene proposto in variante top knot - posto nella parte alta della testa - anche in versione torchon frontale.

Capelli con chignon Primavera Estate 2018 Top knot dall'effetto leggermente scomposto. Un easy look da copiare.

Chigon frontale creato arrotolando i capelli su se stessi.

Chigon alto per un look sofisticato.



Acconciature con la coda

Il nostro amore per la ponytail - la coda di cavallo - non accenna a diminuire.

Eccola dunque proposta in passerella in versione "super tirata" anche sui capelli ricci. Perfetta anche nei semi raccolti e negli hairdo che lasciano i capelli morbidi, al naturale.

Capelli con la coda Primavera Estate 2018 Coda laterale dallo styling voluminoso.

Coda alta per i capelli lisci. L'elastico è coperto dalla chioma. Da copiare!

Coda alta per i capelli ricci ben tirati indietro.



Coda bassa con ciocche frontali libere.

Coda alta e liscia con chioma ben "tirata".

Acconciatura con semi raccolto e mini coda laterale.



Acconciature con le trecce

Trecce, trecce e ancora trecce! La moda capelli Primavera Estate 2018 vuole chiome intrecciate in grande stile.

Dalle semplici proposte con doppie trecce a quelle più intricate con treccia centrale, provarle sarà uno dei must have di stagione.

Capelli con le trecce Primavera Estate 2018 Boxer braids dal look tribale.

Trecce su tutto il capo.

Una treccia sottile nella parte alta del capo.



Le trecce vengono fissate alla testa per un hairlook retro.

Sottili trecce anche per i capelli ricci.

Capelli raccolti con treccia centrale.



Acconciatura effetto bagnato con mini treccine.

Milkmaid braids, le trecce in stile vintage che incorniciano il volto come un cerchietto.

Acconciatura multi trecce che lascia libere le radici.



Acconciature torchon

La chioma viene divisa in ciocche, a loro volta avvolte su se stesse.

Il risultato? Elegante e sofisticato,o glam e ribelle, in stile anni '90. A voi la scelta. E il divertimento.

Capelli con torchon Primavera Estate 2018 Torchon voluminosi nella parte alta del capo.

Torchon extra voluminosi.

Torchon stretti per un hairlook minimale in stile anni '90.



ph.: Mondadori Photo