Una ricetta veloce e adatta anche ai principianti in cucina, perché facilissima. Il calzone di pasta sfoglia è uno sfizioso primo piatto, ottimo per iniziare un pranzo ma anche perfetto come stuzzichino per aperitivi o buffet in piedi. Provatelo con una birra artigianale belga, come la Dubbel oppure, se non vi piace la birra, con […]