Un contorno davvero insolito per cambiare faccia alla solita insalata. Il cavolo rosso è un alimento molto sano e gustoso ma, spesso, non si sa come cucinarlo. Ecco, quindi, una soluzione rapida ed esotica per godersi un sapore insolito: il cavolo rosso in insalata con arance e topinambur 25 MINUTI Ingredienti per 4 persone 1 […]